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عاجل : بعد ايّام من اعلان الحوثيين مقتل اللواء احمد عسيري ...مدينة جدة تشيع بشكل رسمي جثمان العسيري

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عدن - ياسمين التهامي - انتقل طالب جدة المتوفى نتيجة التدافع، إلى مثواه الأخير، حيث أدى جموع المصلين صلاة الجنازة ظُهر يوم الجمعة على جثمانه، وتم تشييعه.

  

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وتوفي الطالب حسين عسيري، بعد تدافع من زميله داخل الفصل بمدرسة أبي ذر الغفاري؛ ما أدى إلى سقوطه على حافة طاولة، وتعرُّضه لضربة خلف رأسه. 

 

وشيّعت الجموع، جثمان الطالب فيما أُقيم العزاء في منزل والده بحي المنتزهات شرق جدة، عقب دفنه.

وكان والده، قد نفى أن ابنه يشكو من مرض القلب أو الأنيميا المنجلية أو الربو، ومؤكدًا أنه كان صحته جيدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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