شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد ايّام من اعلان الحوثيين مقتل اللواء احمد عسيري ...مدينة جدة تشيع بشكل رسمي جثمان العسيري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقل طالب جدة المتوفى نتيجة التدافع، إلى مثواه الأخير، حيث أدى جموع المصلين صلاة الجنازة ظُهر يوم الجمعة على جثمانه، وتم تشييعه.

جديد "الخليج 365"

شاهد فيديو فاضح وصادم : لفنانة شهيرة فى حمام السباحة يثير جدل كبير في جميع مواقع التواصل

Advertisements

وتوفي الطالب حسين عسيري، بعد تدافع من زميله داخل الفصل بمدرسة أبي ذر الغفاري؛ ما أدى إلى سقوطه على حافة طاولة، وتعرُّضه لضربة خلف رأسه.

وشيّعت الجموع، جثمان الطالب فيما أُقيم العزاء في منزل والده بحي المنتزهات شرق جدة، عقب دفنه.

وكان والده، قد نفى أن ابنه يشكو من مرض القلب أو الأنيميا المنجلية أو الربو، ومؤكدًا أنه كان صحته جيدة.