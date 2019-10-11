شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تشارك في المؤتمر العربي الافريقي الدولي لمكافحة السرطان في القاهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شارك وفد بلادنا برئاسة الطبيب الجراح الدكتور صادق الإبل ورئيس منظمة إنقاذ للأعمال الإنسانية عزيز الإبل اليوم في المؤتمر العربي الإفريقي لمرضى السرطان

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المؤتمر وإذ يعد يعد أكبر مؤتمر للتعاون بين عدد من كبار الأطباء بالجامعات الأفريقية والعربية والجامعة البريطانية بمصر والجمعية السلوفاكية للأورام وجامعة الملك فيصل بالسعودية وشارك به أطباء من جمهورية مصر -الاردن-سوريا - اليمن - إثيوبيا والسودان وكينيا وجنوب أفريقيا أمريكا وأوروبا في هذا المجال ، فإنه يمثل ملتقى علمي متميز لبحث إستراتجيات دعم المرضى في مستوى العلاج الصحي للقضاء على اسباب المرض ، ومستوى إيجاد حاضنة تعمل على دعمهم في الوصول للعلاج بشكل شبه مجاني

حضر المؤتمر نخبة من كبار أطباء الدول العربيه والأفريقية من مختلف تخصصات أورام المسالك البولية والصدر والصيدلة الإكلينيكية وأكثر من 40 خبير عالمي.

ويناقش المؤتمر من خلال أكبر خبراء في مكافحة التدخين تأثير التدخين على أورام الرئة بعد أن وصلت النسبة إلى 4 أشخاص بين كل 10 رجال، كما يدق المؤتمر ناقوس الخطر تجاه السيجارة الإلكترونية التي يعتبرها الكثيرين أنها البديل الآمن للتدخين وهذا الاعتقاد خاطئ تماما بل انه وفقا لكبار خبراء مكافحة التدخين أكثر خطورة من التدخين المتعارف عليه.

كما يشمل المؤتمر عقد جلسات وورش عمل عن المراحل الاولية لأورام الرئة وطرق علاجها جراحيا واستخدام العلاج المناعي في علاجه واستخدام العلاجات الجينية الموجهة ومعرفة استجابة المريض لها والتطرق إلى أحدث الطرق في جراحة أورام البروستاتا والعلاج الهرموني المستخدم بنسبة كبيرة في علاج البروستاتا وأثبت فاعلية كبيرة في الشفاء من هذا الورم.

يشار إلى أن المؤتمر يتطرق إلى طرق العلاجات الحديثة التي تتناسب مع الوضع المادي لمختلف الدول العربية والأفريقية.