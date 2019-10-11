اليونيسف تعلن عن امكانية تلقي التبرعات بالبتكوين والإيثيريوم

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365 - متابعات



في خطوة لافتة نحو تبني العملات الرقمية، أعلنت منظمة اليونيسف العالمية عن إمكانية تلقي التبرعات وحتى دفعها بعملتي البتكوين والايثيريوم وهي أول منظمة دولية غير حكومية بهذا النطاق تعتمد العملات الرقمية.

وسوف تستفيد اليونيسف والجهات المتلقية لتمويلها من انخفاض الرسوم والعمولات المفروضة أثناء تحويل الأموال عبر العملات الرقمية، وسيتمكن المانحين من معرفة أوجه إنفاق وتحويل مساهماتهم المالية.

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وعند تلقي اليونيسف التبرعات بالعملات الرقمية فإنها لن تحولها إلى عملة دولية كالدولار أو اليورو بل ستحافظ عليها بشكلها الرقمي وحتى ترسلها لتمويل البرامج والعمليات التي تساهم فيها كعملة رقمية.

ولتفادي فقدان القيمة نظراً للتغير المفاجئ والكبير للعملات الرقمية، فإن اليونيسف ستعتمد على البتكوين والايثيريوم فقط في البرامج قصيرة المدى كونها تحافظ على استقرار نسبي في أسعارها.

وستقدم منظمة ايثيريوم أول تبرعاتها بعملتها الرقمية من خلال يونيسف فرنسا، وكذلك ستتلقى يونيسف الولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلندة التبرعات بالعملات الرقمية.

يذكر أن اليونيسف قد أطلقت في العام الماضي موقع Hopepage والذي يقوم بتعدين العملات الرقمية بالاستفادة من إمكانيات حواسب الزوار، وهناك اليوم أكثر من 30 ألف زائر يتبرع بقدرات المعالجة في حواسبهم لتعدين العملات الرقمية والتبرع بها للمنظمة.