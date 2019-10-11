صنعاء.. ارتفاع أجور النقل بسبب أزمة مشتقات نفطية مفتعلة

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

شكى عدد من الطلاب من انعدام وسائل النقل ما اضطرهم للسير على الاقدام لمسافات طويلة.

إلى ذلك قال مواطنون إن ملاك مواصلات الأجرة رفعت من تسعيرة أجرة النقل بنسبة 100% الأمر الذي أدى إلى عزوف المواطنين عن الركوب.

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وأرجع ملاك سيارات الأجرة هذا الارتفاع إلى ارتفاع اسعار الوقود التي يشترونها من السوق السوداء.

وتشهد العاصمة صنعاء أزمة مشتقات نفطية تقول بعض المصادر أنها مفتعلة من الحوثيين أدت إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء.

وبلغ سعر دبة البنزين (20 لتراً) نحو 20 ألف ريال يمني (40 دولاراً)، في حين بلغ سعر الدبة السولار (20 لتراً) 22 ألف ريال (نحو 44 دولاراً)".

وتختلق المليشيا أزمات خدمية لأنعاش السوق السوداء التي يديرها عدد من قادتها.