"مؤتمر حضرموت الجامع" تقر لجانها العاملة واتجاهات عملها

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

عقدت الدائرة الثقافية بمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء اجتماعا لها يوم امس الخميس برئاسة رئيس الدائرة علي احمد بارجاء.



ووقفت الدائرة الثقافية في اجتماعها على العديد من القضايا المدرجة في جدول اعمالها ابرزها مناقشة مقترح باللجان العاملة بالدائرة واستعراض مخرجات المؤتمر في الجانب الثقافي والتراثي واستعراض التصورات للنشاط الثقافي المستقبلي وعدد من القضايا الاخرى.

وخلال الاجتماع استعرض نائب رئيس الدائرة الثقافية احمد عبدالله بن دويس مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع في جانب الآثار والثقافة والتراث بالوثيقة الاساسية لجملة الرؤى والمداولات والتوصيات للمؤتمر وكذا نتائج اجتماع رؤساء اللجان واللجان التخصصية التي شملت ( الآثار , التراث , الثقافة ) , وعرفت بمفهوم التراث وانواعه في مجال ( التراث الشعبي , التراث المكتوب , التراث المبني , التراث المنقول , التراث الشعبي , التراث المكتوب ) لهدف احيائها والحفاظ على الموروث الادبي والثقافي والفلكلوري التي يزخر بها وادي وصحراء حضرموت خاصة وحضرموت عامة من خلال جملة من الانشطة والفعاليات الثقافية من خلال مبدأ التنافس والتشجيع والتحفيز والاهتمام بالهامات الادبية والمبدعين والموهوبين .

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ومن خلال المناقشات المستفيضة لمجمل القضايا المدرجة في جدول الاعمال تم الخروج بالعديد من التكليفات والتوصيات والتي ابرزها تشكيل اللجان العاملة في إطار الدائرة الثقافية على النحو التالي : لجنة المحاضرات والندوات تتكون من ( الدكتور / حسين ابوبكر العيدروس , الدكتور / مسعود عمشوش , الدكتور / علي حسن العيدروس ) , لجنة النشرة الثقافية وتتكون من ( احمد جعفر , حسين حسن السقاف , حسين باحارثة ) .

وتتكون لجنة التراث من ( حسن باحشوان , عبدالرحمن حسن السقاف , المؤرخ والباحث / جعفر محمد السقاف ) , كما تم في الاجتماع بتكليف اللجان بأعداد خطة لعملها المستقبلي وفقا ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع في جانب التراث والثقافة عبر خطوط عريضة حول تمثيل حضرموت في كل المهرجانات العربية والدولية في الآداب والفنون المختلفة عبر وزارة الثقافة من خلال اشراك الادباء وفرق تمثل حضرموت تمثيلا يليق بثقافتها وفنونها , دعم المشاريع الثقافية بشكل عام , التعريف بثقافة الحضارم في المهجر , تنظيم محاضرات ثقافية , تنظيم مسابقات واكتشاف المواهب في مختلف الجوانب الثقافية والادبية والفنية في مجالاتها المتعددة , مؤكدين على إن الخطط في تلك الجوانب تلامس الواقع وقابلة للتنفيذ وفقا والامكانيات المتاحة .

كما خرج الاجتماع ايضا بجملة من التكليفات والتوصيات الاخرى .

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