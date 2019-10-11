اليمن والمغرب يتفاق على عقد مؤتمر ثقافي مشترك

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الجمعة 11 أكتوبر 2019
الخليج 365 - متابعات
اتفقت السفارة اليمنية في الربط مع الاكاديمية الملكية المغربية على عقد مؤتمر مشترك حول العلاقات الثقافية المشتركة بين المغرب واليمن تركز على جوانب التاريخ واللغات القديمة وفنون العمارة والنقوش والموسيقى.
واعتبر سفير اليمن عزالدين الاصبحي خلال لقائه مع امين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية الدكتور عبدالجليل الحجمري وأمين السر المساعد للأكاديمية محمد الكتاني، ان الاتفاق مع الأكاديمية يعد إنجازا حقيقيا كون هذه المؤسسة العلمية الرائدة هي الأبرز في تعزيز جسور التواصل الحضاري بين المغرب ومختلف ثقافات العالم وان تعطي الأكاديمية المغربية هذا الاهتمام باليمن وثقافتها بعكس عمق المحبة والتعاون بين البلدين ومدى الاهتمام بالارث الحضاري اليمني.
وتم الاتفاق على البدء بالتحضير للمؤتمر المشترك على أن يكون مطلع العام المقبل وان يشمل تقديم المشترك الثقافي بين البلدين واوجه التشابه والعوامل المشتركة عبر دراسات وقراءات للاكاديميين والباحثين للتعمق في الحضارتين لترسيخ وتوطيد تلك القواسم المشتركة.
من جهته أوضح امين السر الدائم للأكاديمية المغربية ان الاهتمام بالارث الحضاري الثقافي لليمن هو تعزيز لعلاقات ثقافية واخوية متميزة بين بلدين عريقين.
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