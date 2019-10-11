ذمار.. مليشيا الحوثي تستحوذ على نصيب المحافظة من المساعدات

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت مصادر مطلعة بمحافظة ذمار، استلام مليشيا الحوثي الإرهابية شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية مخصصة للمحافظة.

ونقلت وكالة "خبر" عن المصادر قولها إن شاحنتين محملتين بالسلع الغذائية والتي يتم توزيعها للنازحين والمحتاجين تقوم على استلامها المليشيات الحوثية كنسبة تُقدم من برنامج الأغذية العالمي.

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وأضافت المصادر أن المليشيات اشترطت على برنامج الأغذية العالمي تسليم شاحنتين تحتويان على سلع غذائية مقابل السماح لها باستخدام المدارس الحكومية لتنفيذ عملية صرف السلع لمستحقيها، وتخزين المواد الغذائية فيها.

ووفق المصادر، فإن أهالي حارة الملعب شاهدوا دخول شاحنتين إلى حوش الاستاد الرياضي بمدينة ذمار، وتم إفراغ الكمية في مخازنه، حيث يتم ملاحظة تكرار هذه العملية شهرياً.

ولفتت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية رفضت قبل أشهر استخدام منظمة الإغاثة الإسلامية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي للمدارس الحكومية في عملية صرف المساعدات الغذائية للنازحين والأسر الفقيرة إلا بعد دفع إيجاراتها ودمج عناصرها في كشوف الصرف.