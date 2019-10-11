المقاومة بالضالع تحبط هجوما حوثيا على الفاخر بعد وصول تعزيزات من ذمار

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

قالت مصادر إن تعزيزات الميليشيات الحوثية التي وصلت من محافظات إب وتعز وذمار فشلت في استعادة معسكر الجُب الاستراتيجيّ غرب محافظة الضالع فجر وظهر اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2019م، الذي تسيطر عليه القوات المسلّحة الجنوبيَّة منذُ الثلاثاء الماضي والذي غنمت فيه القوات الجنوبيَّة آليات ثقيلة وأطقم عسكرية وأسر أكثر من خمسين عنصرًا من ميليشيات الحوثي فيه، حيثُ شنت الميليشيات الحوثية فجر وظهر اليوم هجومًا كبيرًا على المعسكر غربي مديرية قعطبة من مرتفعات بلدة صبيرة ومن اتّجاه بلاد الحيقي مديرية الحشاء.

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وأضافت المصادر أن التعزيزات جوبهت بمقاومة باسلة كبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح وأكثر من 10 أسرى؛ هذا ولازالت المعارك مستمرة في جبهة حَجْر ـ الجُب بمختلف أنواع الأسلحة، فيما شهدت مناطق المواجهات نزوحًا كبيرًا للسُكّان المحليين باتّجاه مناطق حَجْر في الشريط الحدودي.

وأكد العقيد/زكريا عمر قحطان، قائد اللواء الثالث مقاومة في جبهة حَجْرُ ـ الجُب صدِّ أكبر هجوم نفذه مسلحو ميليشيات الحوثي على معسكر الجُب الاستراتيجيّ غرب مديرية قعطبة.

وأوضح أن الهجوم كان على فترتين واستمر أكثر من خمس ساعات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فيما أشار إلى أن وحدات جنوبية من ألوية، اللواء الأول مقاومة واللواء الثاني صاعقة واللواء السابع صاعقة إضافة إلى كتيبة من اللواء 33 مدرع وكتيبة الشهيد الشوبجي والشهيد بكيل البسيسي وكتيبة القائد خالد مسعد ورجال المقاومة السلفية الجنوبيَّة لعبوا دورًا فعالاً في اسناد هذه الجبهة والتصدي لميليشيات إيران الحوثية التي حشدت أشرس مقاتليها في محاولة لاستعادة ما خسرته في الأيّام الماضية.