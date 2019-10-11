اليمن يستنكر تمويل قطر لطباعة الكتاب المدرسي المحرف بمناطق سيطرة الحوثي

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الجمعة 11 أكتوبر 2019
الخليج 365 - عدن
استنكرت الحكومة الشرعية تمويل جمعية "قطر الخيرية" لمشروع طباعة الكتاب المدرسي للمدارس الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها: "لا يخفى على أحد ما قامت به مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الشرعية الدستورية من تحريف وتغيير مناهج التعليم العام في الجمهورية اليمنية بما يتواكب مع فكرها السياسي والديني الطائفي الخبيث ".
وأضافت " من اجل ذلك تدين الوزارة اقدام جمعية قطر الخيري على تمويل طباعة تلك المناهج الدراسية المسمومة والهدامة لفكر الطالب اليمني وعقيدته ووطنيته ومستقبله".. مؤكدة أنها مناهج تؤسس للتطرف الفكري والديني والمجتمعي.
وأكدت الوزارة أن "قطر الخيرية" بتبنيها لمشروع طباعة المنهج الدراسي المحرف والمصبوغ بالطائفية فإنها "تشارك مليشيا الحوثي في تسميم عقل الطالب اليمني، وتساهم في التعدي على التعليم في اليمن بتضمينه الشعارات والافكار العقائدية المزيفة التي تؤسس لمزيد من الصراع المذهبي بين أبناء الوطن الواحد".
وكانت "قطر الخيرية" قد نشرت مناقصة لمشروع طباعة الكتاب المدرسي لطلاب اليمن في المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية.
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