صعدة.. قصف مدفعي على مواقع وتحركات المليشيا في منبه الحدودية

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الجمعة 11 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت القوات السعودية، اليوم الجمعة، تشرين الأول 11، 2019، مواقع وتحركات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع وتحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات كانت عنيفة وسمعت من مسافات بعيدة.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.
وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.
وقتل وأصيب الآلاف من مسلحي المليشيا في جبهة الحدود بغارات جوية منذ بداية الحرب.
وتتقاسم قوات الشرعية السيطرة على المحافظة مع مليشيا الحوثي منذ العام 2016.
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