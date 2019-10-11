عبدالملك اليوسفي: ما حدث مع مؤسسة الفجر طبخه قطرية فاشلة

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365_سالم أحمد

قال عبدالملك اليوسفي، مقدم برنامج بين السطور على فضائية الغد المشرق، إن مؤسسة الفجر المصرية لا تعمل على التضليل أو نشر أي محتوي غير حقيقي، مُتسائلاً عن التحريض أو العنف الذى تتبعه مؤسسه الفجر خلال المحتوي الصحفي الخاص بمواقعهم الإخبارية والفنية والرياضية، مُضيفاً أنه على الشعب اليمني معرفة كل ما يُحاكي ضد المؤسسات الإعلامية والتحالف العربي على الفيس بوك.



وأضاف اليوسفي، خلال حديثه، أن ما حدث مع مؤسسة الفجر بإغلاق صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” هو عمل قطري وطبخه فاشلة من نظام الحمدين والمخابرات.

Advertisements

وكشف مقدم برنامج بين السطور، عن وجود صفقة بين الإدارة الإقليمية لموقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيس بوك” ونظام تميم، لافتاً إلى أن الأيام القادمة ستكشف كل شئ.