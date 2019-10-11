أرقام كبيرة للإعتقالات والإنتهاكات في شبوة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

نشر ناشط يمني وعضو دولي في منظمة العفو الدولية ارقام مخيفة للإعتقالات والانتهاكات التي طالت أبناء شبوة خلال الشهرين الماضيين من قبل قوات هادي وميليشيات قبلية محسوبة على السعودية باليمن .

وقال المحامي رائد الجحافي في منشور على صفحته في فيسبوك ان عدد المعتقلين في سجون ومعتقلات المليشيات التي تسيطر على شبوة، بلغ خلال الأسابيع الأخيرة حوالي 223 معتقل يتوزعون على عدد من السجون بعضها معتقلات سرية، وجميع حالات الاعتقال جرت خارج القانون”.

واضاف الجحافي : “جرى اعتقال قرابة 82 على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها شبوة بينما جرى اعتقال واختطاف البقية من الشوارع والطرقات من ضمنهم مواطنين مسافرين تم انزالهم من سياراتهم ومن سيارات وحافلات الأجرة مع أن وجهتهم كانت نحو محافظات أخرى أو قادمين من محافظات غير شبوة التي عبروا داخل أراضيها مجرد طريق”.

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وتابع : :تواصل تلك المليشيات اعتقال المئات دون أي تدخل من حكومة “المرتزقة” أو حتى من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية التي لم تعط هذه المسألة اي اهتمام”.

واوضح ان “معظم المعتقلين إن لم يكونوا جميعهم جرى اعتقالهم واختطافهم دون أي مبرر قانوني أو مشروع يعطي تلك الجهات أدنى مبرر أو حق في اعتقالهم”.

وأكد الجحافي “تعاني عشرات الأسر التي جاءت من خارج شبوة والتي تقيم في مدينة عتق وبقية مناطق شبوة الأخرى المضايقات المستمرة من قبل عناصر تابعة ومدعومة لمليشيات الأحمر وتتعرض للاستدعاءات والتحقيق من وقت لآخر بالإضافة إلى تلقيها تهديدات”.

ولفت ان “العشرات من المسافرين وآخرين من المقيمين في شبوة تعرضوا لأعمال تقطع ونهب سياراتهم ومصادرة ممتلكاتهم إذ جرى نهب ممتلكاتهم بصورة عصابات مسلحة مجهولة أمام مرأى ومسمع السلطات والمليشيات التي لم تحرك ساكناً تجاه تلك الجرائم التي هي بالفعل تشجعها وتدعمها بصورة مباشرة وغير مباشرة”.