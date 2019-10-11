الاكثر مشاهدة - ورد الآن : أولى الصور الواضحة للناقلة الإيرانية أثناء احتراقها .. وطهران تفاجئ الجميع بهذا الإعلان وتكشف الأسباب و(التفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : أولى الصور الواضحة للناقلة الإيرانية أثناء احتراقها .. وطهران تفاجئ الجميع بهذا الإعلان وتكشف الأسباب و(التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت وسائل اعلام ايرانية صورا قالت انها للهجوم الصاروخي الذي طال ناقلة النفط الايرانية “سابتي” صباح اليوم الجمعة, قرب ميناء جدة السعودي.

وتعرضت نقالة نفط إيرانية صباح اليوم الجمعة قرب ميناء جدة السعودي إلى انفجار قالت عنه الشركة المالكة لها عن تعرضها لهجوم بصارخين أدى لوقوع الانفجار.

Advertisements

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن دائرة العلاقات العامة والشؤون الدولية للشركة الوطنية لناقلات النفط، أن ناقلة النفط التابعة لها تعرضت صباح اليوم الجمعة إلى انفجارين منفصلين في هيكل السفينة، ويحتمل أن يكون بعد اصابتها بصاروخ عند الساعة الخامسة و 20 دقيقة صباحا وعلى بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي.

وذكرت وكالة رويترز أن الناقلة المعطوبة مملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وأنه سبب تسربا نفطيا في البحر الأحمر، وأضرارا بالغة دون كشف طبيعتها، وهل اقتصرت فقط على الناقلة ومحتوياتها أم طالت غيرها.

وذكرت وكالة نور الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة أن طاقم الناقلة الإيرانية التي وقع بها انفجار وشبت فيها النيران في البحر الأحمر بخير وأن الوضع تحت السيطرة.

وقالت الوكالة المقربة من الحرس الثوري الإيراني “لم يصب أي فرد في الطاقم جراء الانفجار.. الوضع تحت السيطرة”.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن حادثة الناقلة وقعت صباح اليوم على بعد ستين ميلا من ميناء جدة، وأنه أدى إلى انفجار أصاب هيكل السفينة. وذكرت أن الناقلة تسمى “سينوبا” وأن خبراء على متنها يحققون في أسباب الانفجار.

وأضافت أن الخبراء على متن “سينوبا” يرجحون أن يكون الحادث بفعل عمل إرهابي.

وذكر التلفزيون الإيراني أن الانفجار ألحق أضرارا بصهريجين في ناقلة النفط الإيرانية، مما أدى لأضرار بالغة، وتسرب للنفط في البحر الأحمر.