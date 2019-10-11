الاكثر مشاهدة - الطفل اليمني بائع الماء يطير إلى لبنان وإعلان ألبومه الأول .. وفنان مشهور يتبناه (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل اليمني بائع الماء يطير إلى لبنان وإعلان ألبومه الأول .. وفنان مشهور يتبناه (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد أن وجّه الملحّن والموزّع الموسيقي صبحي محمد نداء من أجل التواصل مع الطفل اليمني الذي اجتاح مقطع فيديو له وهو يغني أغنية "حبيبي وينك من زمان"، استطاع أخيراً التواصل مع عائلة الطفل، وأعلن عبر حسابه في "فيسبوك" أنه سيتبنّى عمرو أحمد فنياً وسيتكفّل بكل ما يلزم، مشيراً إلى أنه سيصل إلى لبنان بعد عشرة أيام، ونشر مقطع فيديو للطفل وهو يشكره على تواصله معه معلناً زيارته لبنان بعد عشرة أيام. Advertisements وسينتج صبحي لعمرو أغنية وفيديو كليب فور وصوله. من جهة أخرى، قام عمرو أحمد بإنشاء حساب خاص به عبر "تويتر"، وكتب في التعريف عن نفسه، "الفنان عمرو أحمد بائع الماء". وأثارت تغريدته الأولى كثيراً من الألم حيث كتب: "وإن قابلت الموت يوماً سأبتسم له ببرودة، وأسأله أين الحياة التي ستسرقها مني".

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