شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام يتعرض لهجوم عنيف ومفاجئ بعد يوم من وفاة زميله طلعت زكريا .. وهذا ما حدث له؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف يمشي الأمير المعزول محمد بن نايف والقيود على قدميه ؟ .. ‘‘فيديو مؤثر‘‘ رسائل بخط صدام حسين من داخل السجن .. وابنته رغد تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن محتواها .. شاهد ”ثلاث صور”

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