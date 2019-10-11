شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورة.. شمس الكويتية تفاجئ جمهورها بمظهر غير متوقع بعد إطلالتها الاستفزازية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف يمشي الأمير المعزول محمد بن نايف والقيود على قدميه ؟ .. ‘‘فيديو مؤثر‘‘ رسائل بخط صدام حسين من داخل السجن .. وابنته رغد تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن محتواها .. شاهد ”ثلاث صور”

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