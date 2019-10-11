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صنعاء - ياسمين الخيامي - بيان عاجل ..السلطات العمانية تباغت الجميع وتعلن رسميا حقيقة وفاة السلطان قابوس اثر ازمة قلبية مفاجئة اودت بحياته في احدى المستشفيات العمانية

اصدرت السلطات العمانية بيان رسمي اكدت فيه ان السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان في صحة تامة وان الشائعات المغرضة التي تنشر عن وفاته لا اساس لها من الصحة.

وكانت تواردت تفيد بوفاة السلطان قابوس سلطان سلطنة عمان , فيما لا يزال التكتم الرسمي هو الموقف للدولة العمانية .

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وسبق أن نقلت صحيفة عمانية، عن مصدر مسؤول لم تسمه، تعليقا حول ما تناولته مواقع إخبارية بشأن صحة السلطان قابوس بن سعيد.

ونفى مصدر رمسي عماني لصحيفة "أثير"، "الأنباء المتداولة من أحد المواقع الإلكترونية التي تبث من خارج السلطنة عن تدهور صحة السلطان قابوس".

وأكد المصدر، أن صحة السلطان قابوس بصحة وعافية ولا أساس لتلك الشائعات التي وصفها بـ"المغرضة".

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا، أنباء عن وفاة سلطان سلطنة عمان جراء أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها، وأنه فارق الحياة في إحدى المستشفيات العمانية.

ويبلغ السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل، من العمر 78 عاما، وهو سلطان سلطنة عمان التاسع، ويعد صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب، والثالث في العالم بين الذين هم على قيد الحياة.



