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صنعاء - ياسمين الخيامي - صدمة كبيرة لمواطني هذه الدولة الخليجية الثرية ...راقصات وعاهرات يتسببن في النصب على وزير خليجي 163 مليون دولار ( صورة )



كشف موقع "ذا ريل ديل" العقاري عن أن وزيرًا في الحكومة الكويتية تعرض لخسارة تقدر بـ 163 مليون دولار جراء "خدعة استثمارية" في أرض جبلية بمدينة الأثرياء والمشاهير "بيفرلي هيلز".

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News Today

ووفق الموقع، فإن الوزير اتهم الملاك السابقين للأرض في "بيفرلي هيلز" بتبديد الأموال عن طريق شراء طائرات ويخوت وقصور والانفاق على الراقصات، بعدما تكشفت حقيقة صفقة بيع العقار المذكور (157 فدانًا) بقيمة بخسة عن السعر العالي المطلوب والذي كان الوزير موعودًا به وعلى أساسه شارك في الاستثمار.

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وتقدمت شركة نوفال "سكيورد كابيتال برترنرس" بطلب للإفلاس في مايو 2018، وعادت الممتلكات إلى مالكها السابق مقابل 100 ألف دولار في مزاد الرهن، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية. ويتهم الوزير، الذي يسعى للحصول على تعويضات بقيمة 488 مليون دولار، المالك الاول للعقار فيكتورينو نوفال بالغش والخداع، وخرق العقد والإهمال وسوء التمثيل ضمن 16 تهمة في الدعوى.

وتقول الدعوى إن فيكتورينو نوفال خدع الوزير الكويتي بأنه سيمتلك 50% من قطعة الأرض باستثماره لقاء 163 مليون دولار في المشروع الذي يحمل اسم جبل بيفرلي هيلز.

وكانت لدى شمس بهلوي شقيقة شاه إيران خطط لجعل قطعة الأرض المسماة جبل بيفرلي هيلز موقعًا لبناء منزل عائلة الشاه في ذات الأرض في السبعينيات. ويقول محامي الوزير، إن موكله استثمر بأموال عائلته في الأرض المذكورة ولا صلة لمنصبه الحكومي بالصفقة.