شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن اقتحم استوديو الأخبار ليحتضنها ويقبلها وهذا ما فعله مع المذيعة على الهواء مباشرة..شاهد(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وجئت مذيعة NBC NEWS الأمريكية بطفلها وهو يقتحم استوديو الأخبار في أثناء البث المباشر، وهي تذيع خبراً عن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وبدا على المذيعة الارتباك، محاوِلة في بداية ظهور طفلها على الشاشة تجاهل وجوده.

جديد الخليج 365:

Advertisements

لكنه بدأ يقترب منها ويلامسها ويحاول ضمها؛ وهذا ما دفعها إلى الضحك قائلة: «ِأعتذر منكم، ابني هنا».

وواصلت المذيعة قراءة الخبر في وجوده، وهي على الهواء مباشرة، ليتضح فيما بعد أنه قد أُخرج من استديو التصوير.

">

MSNBC✔@MSNBC

Sometimes unexpected breaking news happens while you're reporting breaking news. #MSNBCMoms #workingmoms

51.9K

Twitter Ads info and privacy

وليست هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه المواقف على المباشر، فخلال بث مباشر لشبكة الإخبارية BBC فوجئ متابعو برنامج صباحي بطفل يقتحم الاستوديو، ويقف أمام الكاميرا في أثناء حوار بين المذيعة وعدد من السيدات المشاركات بالبرنامج.

وخلال البث المباشر ظهر الطفل أمام الكاميرا، وبدأ بالإشارة إليها بأصبعه بطريقة مضحكة وترديد كلمات؛ وهو ما دفع المخرج إلى تغيير الصورة إلى السيدة التي تتحدث، وسط محاولات من طاقم الاستوديو الإشارة للطفل ليبتعد من أمام الكاميرا.

ورغم ذلك، استمر الطفل في التمتمة بكلماته المضحكة.