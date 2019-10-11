شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ايام من مقتله ..مصدريفجر مفاجأة مزلزلة عن ”القاتل الفعلي” لـ اللواء الفغم حارس الملك سلمان ويكشف عن ”انقلاب خطير” في الأسرة الحاكمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مفاجأة مزلزلة ، كشف مصدر “موثوق وعليم” سبب مقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز. وبحسب صحيفة القدس العربي، فقد قال المصدر أنّ السبب وراء إقدام ولي العهد محمد بن سلمان على تصفية الحارس الخاص والوفي لوالده “اللواء الفغم” أنّ الاخير كان سينقل إلى الملك سلمان الأوضاع الحقيقية حول حرب اليمن والهجمات على أرامكو واستياء مجموعة من الضباط العسكريين من تصرفات ولي العهد. جديد "الخليج 365" Advertisements

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