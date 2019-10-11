شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مفاجئ لطائرة في مطار صنعاء ..شاهد المفاجأة التي كانت على متنها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاجأ سكان المناطق الوقعة شرق العاصمة صنعاء امس الخميس بهبوط طائرة في مطار صنعاء الدولي الذي يشهد حظرا جوي من قبل قوات التحالف العربي. وقالت مصادر مطلعة ان طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة “اليونيسيف”، هبطت في مطار صنعاء امس الخميس وعلى متنها شحنة من لقاحات الاطفال جديد "الخليج 365" Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبوط مفاجئ لطائرة في مطار صنعاء ..شاهد المفاجأة التي كانت على متنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.