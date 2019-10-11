شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بشرى سارة...لا رسوم لـ العمالة والمرافقين بعد اليوم ... دولة خليجية تفتح أبوابها للوافدين وتسمح بالعمل في هذه القطاعات بتسهيلات جديدة ومغرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت السلطات القطرية، تقديم تسهيلات جديدة للوافدين إلى البلاد فيما يخص الحصول على تأشيرة الدخول وإجراءات العمل.

وقال محمد أحمد العتيق، مدير عام الجوازات بوزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، حول تحديث القوانين واللوائح المنظمة للوافدين وسوق العمل، إنه سيتم العمل بالإجراءات الجديدة قريبًا، المتمثلة في السماح لأبناء المقيمين بالعمل في القطاع الخاص، دون الحاجة لنقل إقامتهم على تلك الشركات، وإبقاء كفالاتهم على رب الأسرة.

وأضاف أنه سيتم استحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف، تلبي متطلبات سوق العمل وتخلق بيئة مناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وكشف العتيق عن استحداث تأشيرة عمل مؤقتة من شهر لغاية 6 أشهر، إضافة إلى تخفيض 20 بالمائة من رسوم الخدمات الإلكترونية.

وأفاد بأنه سيتم منح تأشيرة العمل المؤقتة للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية، وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة، لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية.

وستكون مدة التأشيرة ورسومها لمدة شهر (سفرة واحدة) 300 ريال (82.4 دولار)، ولمدة شهرين (سفرة واحدة) 500 ريال (137.3 دولار)، ولمدة 3 أشهر إلى 6 أشهر (لعدة سفرات) 200 ريال (54.9 دولار) شهريًا.

ويزيد عدد الوافدين في قطر عن 2.1 مليون نسمة، من قرابة 100 جنسية حول العالم، ويمثلون 88 بالمائة من التركيبة السكانية في البلاد، معظمهم من جنسيات آسيوية.

وارتفع عدد الزوار والوافدين إلى دولة قطر خلال الـ8 الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 11.4 بالمائة على أساس سنوي إلى 1.346 مليون زائر، حسب بيانات رسمية.

