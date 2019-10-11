عاجل : (بعد ايام من الحادث )...السعودية تخرج عن صمتها و تكشف ما الذي حدث وكيف تمكن الحوثي أسر المئات من جنودها بنجران (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر سعودي رفيع المستوى، لصحيفة القبس الكويتية صحة الأنباء التي زعمتها الميليشيات الحوثية بشأن أسر عدد من عناصر قوات التحالف العربي والجنود السعوديين الذين ينتشرون في محافظات يمنية دعماَ لقوات الشرعية. يأتي ذلك عقب ساعات من زعم مليشيات الحوثي أسر آلاف الجنود في محور نجران بينهم مئات الجنود والضباط السعوديين. جديد "الخليج 365" Advertisements

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