شكرا لقرائتكم خبر عن "صور اولية"..بعد ان سربت صورته وهو عاري...مقتل زوجه تميم أمير قطر بطلق ناري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ائتلاف المعارضة القطرية، صور شهادة الوفاة، عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر، مؤكدة أنه عار على كل دوسري، أن يتقبل تهاني العيد، قبل أخذ ثأر نوره هذال.وفقا لـ “صحيفة اليوم السابع المصرية”.

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وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة الفجر المصرية، أن الأمير القطري تميم بن حمد، تلقى نبأ وفاة زوجته نورة بنت هذال الدوسري، وأم ابنيه؛ في أول أيام عيد الأضحى المبارك لتواجه قطر بهذا الحدث أزمة جديدة.

وأفادت الصحيفة أنه منذ ما يقرب من شهر انتشرت صورة عارية للأمير القطري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتزامنًا مع انتشارها تم إطلاق النار على زوجة الأمير القطري؛ لذلك تضاربت الأنباء حول قيامه بالتحريض لقتلها. وأضافت أن الأسرة الحاكمة تكتمت منذ شهر على خبر إطلاق النار على زوجة الأمير القطري.

ووفقا لـ “الصحيفة “أعلنت المعارضة نوف بنت أحمد آل ثاني، وهي إحدى أميرات الأسرة الحاكمة في قطر، عن إطلاق خال “جوهر” حرم الأمير القطري الأولى الرصاص على زوجة”تميم” بتاريخ 26 يوليو الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة نوف قالت في تغريدة لها عبر “تويتر”: ” مصادر موثوقة، أودعت نورة بنت هذال الدوسري، زوجة تميم وأم ابنيه محمد وجوعان المستشفى بعد تعرضها لعيار ناري ، وتم التكتم على الخبر”.

وقالت “نوف بنت أحمد” عبر “تويتر”: “تأكيداً لما نقلناه قبل شهر، وصلني الآن خبر وفاة نوره بنت هذال، حرم تميم بعد شهر من دخولها المشفى، إثر طلق ناري من خال ضرتها جواهر”.