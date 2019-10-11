شكرا لقرائتكم خبر عن غانم الدوسري يفاجئ الجميع وينشر هذه المعلومات الخطيرة التي لم تخطر على بال احد عن ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ ويكشف القاتل الفعلي له والسبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استمرارا لحلقة المفاجآت التي تتكشف تباعا عن جريمة قتل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان والتي فزع لها السعوديون صباح اليوم، كشف المعارض السعودي البارز غانم الدوسري أن ممدوح بن مشعل آل علي قاتل “الفغم” هو ضابط مخابرات سعودي سبق أن التقاه في لندن.

وقال “الدوسري” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) معلقا على الحادث التي تصدر التريند العالمي بتويتر، إن القاتل ممدوح آل علي ضابط مخابرات أعرفه شخصيا فقد لاحقني في لندن وسجل في نفس النادي الرياضي الذي كنت أتردد عليه.”

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القاتل ممدوح آل علي ضابط مخابرات اعرفه شخصيا فقد لا حقني في لندن وسجل في نفس النادي الرياضي الذي كنت أتردد عليه. وبعدها اخذ يتواصل معي بشكل مستمر محاولا إقناعي بالعودة وبعد ان رفضت حاول دعوتي الى مزرعة صديق له خارج لندن فرفضت..!#الفغم_في_ذمه_الله pic.twitter.com/Yp9sqMebkK — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) September 29, 2019

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غانم الدوسري

✔@GhanemAlmasarir

القاتل ممدوح آل علي ضابط مخابرات اعرفه شخصيا فقد لا حقني في لندن وسجل في نفس النادي الرياضي الذي كنت أتردد عليه. وبعدها اخذ يتواصل معي بشكل مستمر محاولا إقناعي بالعودة وبعد ان رفضت حاول دعوتي الى مزرعة صديق له خارج لندن فرفضت..!#الفغم_في_ذمه_الله

القاتل ممدوح آل علي ضابط مخابرات اعرفه شخصيا فقد لا حقني في لندن وسجل في نفس النادي الرياضي الذي كنت أتردد عليه. وبعدها اخذ يتواصل معي بشكل مستمر محاولا إقناعي بالعودة وبعد ان رفضت حاول دعوتي الى مزرعة صديق له خارج لندن فرفضت..!#الفغم_في_ذمه_الله pic.twitter.com/Yp9sqMebkK — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) September 29, 2019 /photo/1

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القاتل ممدوح آل علي ضابط مخابرات اعرفه شخصيا فقد لا حقني في لندن وسجل في نفس النادي الرياضي الذي كنت أتردد عليه. وبعدها اخذ يتواصل معي بشكل مستمر محاولا إقناعي بالعودة وبعد ان رفضت حاول دعوتي الى مزرعة صديق له خارج لندن فرفضت..!#الفغم_في_ذمه_الله pic.twitter.com/Yp9sqMebkK — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) September 29, 2019

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القاتل ممدوح آل علي ضابط مخابرات اعرفه شخصيا فقد لا حقني في لندن وسجل في نفس النادي الرياضي الذي كنت أتردد عليه. وبعدها اخذ يتواصل معي بشكل مستمر محاولا إقناعي بالعودة وبعد ان رفضت حاول دعوتي الى مزرعة صديق له خارج لندن فرفضت..!#الفغم_في_ذمه_الله pic.twitter.com/Yp9sqMebkK — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) September 29, 2019

وتابع كاشفا قصته مع ممدوح آل علي:”وبعدها اخذ يتواصل معي بشكل مستمر محاولا إقناعي بالعودة وبعد أن رفضت حاول دعوتي إلى مزرعة صديق له خارج لندن فرفضت”

وفي حادثة هزَّت الرأي العام السعودي، توفي اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، بعدما أطلق عليه النار أحد أصدقائه بسبب خلاف شخصي بمنزله في مدينة جدة، مساء السبت 28 سبتمبر/أيلول 2019، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية السعودية.

وقالت صحيفة «سبق» السعودية إن عدداً من أقارب وأصدقاء اللواء، ومشاهير ومسؤولين نعوا «الفغم»، الذي قالت الصحيفة عنه إنه حصل على جائزة «أفضل حارس شخصي على مستوى العالم» من منظمة الأكاديمية العالمية.

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام سعودية فقد لازم «الفغم» الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ثم عمل حارساً للملك سلمان، وظلَّ مرافقاً خاصاً له، وكان مسؤولاً عن تأمين موكب الملك وتحركاته.

وبالرغم من ارتباطه بمهام الحماية الشخصية للملك سلمان، وقبله الملك عبدالله، فإن الفغم يوصف بأنه كان صاحب شخصية غامضة، وهو قليل الظهور إعلامياً، وكان يبتعد أيضاً عن الحياة الاجتماعية العامة.

ووصفت صحيفة «عكاظ» السعودية اللواءَ القتيل بـ «حارس الملوك». ووفق ما أوردت الصحيفة كان اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم المطيري حارساً شخصياً للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، في منتصف العام 2017، أمراً ملكياً بترقية عبدالعزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء، وفق إعلام سعودي.

ووصفت «عكاظ» الفغم بأنه «أشهر حارس ملكي» في العصر الحديث، ونسبت تلك التسمية إلى إعلام غربي، كما أشارت إلى أنه حصل على لقب «أفضل حارس شخصي على مستوى العالم» من قبل منظمة الأكاديمية العالمية، فيما شكك ناشطون على نطاق واسع برواية السلطات الرسمية عن مقتل “الفغم”.