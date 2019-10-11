الجمعة 11 أكتوبر 2019 أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء أحمد سعيد بن بريك، على عدم التفريط في قضية استقلال الجنوب، وتضحيات الشهداء والجرحى الجنوبيين خلال حوار جدة.

وكتب بن بريك في تغريدة على موقع "تويتر": "ما لم تكن أمام نصب أعين وفدنا المفاوض في جدة قضية استقلال وتقرير مصير شعب الجنوب فليعلم القاصي والداني انه لن يكون هناك حل الا بالوفاء لتضحيات ما قدمناه من شهداء وجرحى ومعاناة وعذاب شعبنا خلال ال5 سنوات الأخيرة من الحكومات المتوارثة للشرعية المأسوف عليها".

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كانت هذه تفاصيل خبر بن بريك يُعلنها صريحة: لن نفرط باستقلال الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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