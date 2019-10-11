قائد قوات التحالف بجزيرة سقطرى يرسل مطالب الجزيرة بإقالة محافظها للرئيس هادي

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365 - سقطرى

أفادت مصادر مطلعة أن قائد قوات التحالف العربي في جزيرة سقطرى، نقل مطالب أبناء الجزيرة برحيل المحافظ الإخواني رمزي محروس، للرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية.



وأضافت المصادر ” أن قائد التحالف العربي وعد الجماهير التي احتشدت أمام مبنى المحافظة، بأنه سيتم تنفيذ مطالبها خلال يومين بدءً من يوم الاحتشاد، مؤكدا أن المحافظ محروس سينفذ القرار فور وصوله من هادي.

Advertisements

وأكدت المصادر أن هناك اتفاقاً أُبُرم بخصوص إزالة المظاهر المسلحة لمليشيا الإخوان التابعة للشرعية من مدينة حديبو وإخراجها إلى خارج المدينة، مع بقاء قوة عسكرية وحيدة من دون أسلحة ثقيلة لحماية مبنى ديوان المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد ساعتين من ذلك الاتفاق بدأت الوحدات العسكرية التي تم نشرها بمغادرة مواقعها إلى خارج المدينة.

وشهدت مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى،الخميس، انطلاق مسيرة جماهيرية شعبية حاشدة للمطالبة برحيل المحافظ الإخواني رمزي محروس، ولرفض سياسات مليشيا الإخوان في الأرخبيل.

وانطلقت المسيرة من ساحة الحرية والاستقلال بجانب منشأة سعد علي سالمين الرياضية حيث جابت الشوارع وتوقفت أمام ديوان عام المحافظة.