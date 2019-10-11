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الصحفي جمال شنيتر يشكر قناة الغد المشرق وكل من ساهم في اطلاق سراحه

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اليمن العربي - شبوة 0 تبليغ

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الجمعة 11 أكتوبر 2019

الصحفي جمال شنيتر يشكر قناة الغد المشرق وكل من ساهم في اطلاق سراحه

الخليج 365 - شبوة

اطلق سراح مراسل قناة الغد المشرق بمحافظة شبوة الصحفي جمال شنيتر، مساء أمس الخميس، بعد ان تم اعتقاله من قبل قوات حكومية بمدينة عزان .

وبعد وقت قليل من اطلاق سراحه تحدث الصحفي "جمال شنيتر" في مقطع مرئي قصير الى قناة الغد المشرق، وقال "شنيتر" انه " تم اطلاق سراحه وهو بصحة جيدة ويشكر قناة الغد المشرق وكل من ساهم في اطلاق سراحه كما يشكر الوسط الإعلامي والمجتمعي وكل من تضامن معه".

وكانت قناة الغد المشرق في وقت سابق حذرت من المساس بمراسلها الصحفي جمال شنيتر، ودعت إلى سرعة الإفراج عنه، وأطلقت هاشتاج جمال شنيتر على مواقع التواصل الإجتماعي، الذي لاقى انتشارا واسعا بين مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي، معبرين عن تضامنهم الكامل مع الصحفي "شنيتر".

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