- 1/3
- 2/3
- 3/3
الجمعة 11 أكتوبر 2019
الخليج 365 - شبوة
اطلق سراح مراسل قناة الغد المشرق بمحافظة شبوة الصحفي جمال شنيتر، مساء أمس الخميس، بعد ان تم اعتقاله من قبل قوات حكومية بمدينة عزان .
وبعد وقت قليل من اطلاق سراحه تحدث الصحفي "جمال شنيتر" في مقطع مرئي قصير الى قناة الغد المشرق، وقال "شنيتر" انه " تم اطلاق سراحه وهو بصحة جيدة ويشكر قناة الغد المشرق وكل من ساهم في اطلاق سراحه كما يشكر الوسط الإعلامي والمجتمعي وكل من تضامن معه".
وكانت قناة الغد المشرق في وقت سابق حذرت من المساس بمراسلها الصحفي جمال شنيتر، ودعت إلى سرعة الإفراج عنه، وأطلقت هاشتاج جمال شنيتر على مواقع التواصل الإجتماعي، الذي لاقى انتشارا واسعا بين مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي، معبرين عن تضامنهم الكامل مع الصحفي "شنيتر".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحفي جمال شنيتر يشكر قناة الغد المشرق وكل من ساهم في اطلاق سراحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.