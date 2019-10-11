العولقي: حقق الانتقالي الشيء الكثير بواقعية سياسية والقادم أجمل

الجمعة 11 أكتوبر 2019 الخليج 365 - عدن أكد عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي سالم ثابت العولقي، إن المجلس يتعامل بسياسة المنطق، في الوقت الذي تتعامل فيه شرعية الإخوان بسياسة المطابخ الإعلامية.

Advertisements وأشار العولقي إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي حقق الكثير من النقاط السياسية وذهبت منتجات المطابخ الإعلامية أدراج الرياح. وكتب العولقي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": ” يتعامل المجلس الانتقالي الجنوبي بسياسة المنطق وتتعامل شرعية الإخوان بسياسة المطابخ الإعلامية لهذا حقق الانتقالي الكثير من النقاط السياسية وذهبت منتجات المطابخ الإعلامية أدراج الرياح” . وأضاف العولقي في تغريدته: ” ما بين إشاعة “تم احتوائه” والإشاعات حول “حوار جدة” حقق الانتقالي الشيء الكثير بواقعية سياسية والقادم أجمل”.

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