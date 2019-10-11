جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء ذكر رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى إن اللجنة تقدمت بعرض يقضي بإطلاق ألفي أسير كمرحلة أولى. وأضاف المرتضى “عرضنا على مرتزقة العدوان اليمنيين عبر وساطة محلية صفقة تبادل لألفي أسير حرب من الطرفين كمرحلة أولى”.. مؤكداً جاهزية اللجنة لتنفيذ التبادل خلال اسبوع في حال جاهزيتهم. مضيفا: “نحن الآن بانتظار ردهم”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرتضى يكشف عن عرض يتعلق بألفي اسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.