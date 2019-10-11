الاكثر مشاهدة - عاجل : انفجار ناقلة نفط إيرانية في المياه السعودية .. واندلاع حرائق مرعبة وهذا مصيرها

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجار ناقلة نفط إيرانية في المياه السعودية .. واندلاع حرائق مرعبة وهذا مصيرها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نقلت وكالة رويترز عن وكالة أنباء الطلبة الرسمية الإيرانية، صباح اليوم الجمعة، وقوع انفجار في ناقلة نفط إيرانية، على بعد 96 كيلو مترا من ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية.
وقالت الوكالة: إن الانفجار أسفر عن اندلاع حريق على متن الناقلة، مما سبب أضرارًا بالغة وتسربًا نفطيًا في البحر الأحمر.
وأضافت رويترز نقلًا عن الوكالة نفسها أن الناقلة مملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، مضيفة أن خبراء يعتقدون أن الانفجار ”هجوم إرهابي“.
وأفادت الوكالة أن طاقم الناقلة بخير والوضع بعد الانفجار تحت السيطرة.
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