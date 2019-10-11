شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون استعدادهم لتنفيذ أكبر صفقة تبادل الأسرى في أسبوع واحد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جماعة الحوثي الإنقلابية، عن تقديم عرض، للحكومة الشرعية اليمنية والتحالف العربي، بشأن عملية تبادل الأسرى وذلك عبر وساطة محالية.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي، عبدالقادر مرتضى، في تغريدة على حسابه في "تويتر": " إن جماعته قدمت عرضا للحكومة الشرعية والتحالف العربي عبر وساطة محلية بتبادل ألفي أسير حرب من الطرفين".

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وأضاف المرتضى: أن هذه الصفقة لـ تبادل الأسرى ستكون كمرحلة أولى، وتتبعها مراحل أخرى.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي جاهزة للتنفيذ هذه الصفقة خلال إسبوع إن قبلت الحكومة الشرعية والتحالف بهذا العرض، مضيفاً: " ننتظر الرد من الطرف الآخر لإتمام هذه الصفقة".

وكانت المليشيات أعلنت في 30 سبتمبر الماضي، الإفراج عن 350 أسيرا بينهم 3 سعوديين، في مبادرة إحادية لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بتبادل الأسرى حد قولهم.