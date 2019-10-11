شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. نجاة مواطن يمني عائد من السعودية من موت محقق باعجوبة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجا مواطن يمني باعجوبة من موت محقق بعد ان تعرض لحادث شنيع صباح الخميس في طريق العبر .

وقال مصدر خاص لـ"المشهد اليمني" ان العناية الالهية انقذت المواطن بدر الدين عبده ناصر الكبودي من الموت اثر تعرضه لحادث تصادم مع شاحنه وهو عائد من السعودية الى ارض الوطن عبر طريق العبر .

ويظهر فيديو للحادث عن مدى تلف سيارة الكبودي بالكامل وخروجه منها ولم يصبه أي اذى اثر التصادم العنيف بالشاحنة .

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واصبح طريق العبر أو مايسميه الكثير بطريق الموت، فخاً يصطاد أرواح اليمنيين السالكين له رغما عنهم وسط تجاهل واهمال رسمي لمطالب إصلاحه وترميمه .