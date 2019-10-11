شكرا لبحثكم عن خبر توضيح من السفارة اليمنية بالرياض بشأن منح جوازات لغير المقيمين بالمملكة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مصدر مسئول في السفارة اليمنية بالرياض ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن صرف جوازات لغير المقيمين في المملكة العربية السعودية من مقر السفارة بالرياض أو القنصلية العامة بجدة.

وقال المصدر إن التوجيهات السابقة واللاحقة تقتضي بأن يقتصر منح الجوازات للمقيمين والمتواجدين في المملكة العربية السعودية بصورة نظامية.

‏ودعا المصدر الناشطين والمغردين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات.. مؤكداً أن كل ما يخص السفارة أو القنصلية العامة بجدة سيتم نشره عبر المواقع الرسمية.