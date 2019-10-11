شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي تعلن عن كارثة قادمة .. وتحذّر من إغلاق 900 منشأة طبية في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، اليوم الخميس عن كارثة صحية قادمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وحذرت من تعرض 900 منشأة طبية للإغلاق في المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرتها.

وحذّرت جماعة الحوثي من حدوث كارثة صحية، إذا توقفت المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة عن العمل، خلال أيام، في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، نتيجة قرب نفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الخاضعة لسيطرة الحوثيين يوسف الحاضري، إنّ "أكثرمن 900 منشأة طبية، في مختلف مناطق البلاد، مهددة بالتوقف عن العمل، خلال الأيام القليلة المقبلة، جراء قرب نفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية الخاصة بها، وعدم السماح بدخول المشتقات النفطية لليمن".

وأضاف الحاضري ان توقّف المستشفيات والمراكز الطبية عن العمل، قد يؤدي إلى حدوث كارثة صحية كبرى يصعب تداركها مستقبلاً.

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وتتهم جماعة الحوثي التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، باستمرار رفض السماح لدخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، والذي يعتبر الشريان الوحيد للمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وكانت الأمم المتحدة، قالت في وقت سابق، إنّ أكثر من نصف المرافق الصحية في اليمن، باتت خارج الخدمة من جراء الحرب المتصاعدة.

وبحسب تقارير المنظمات الصحية الدولية فإنّ 19.7 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى رعاية صحية في أنحاء البلاد، وتصل الكلفة الإجمالية إلى 627 مليون دولار أميركي.