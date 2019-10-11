شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. سقوط سيارة من علو شاهق بمحافظة إب يخلف قتلى ومصابين (أسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، اليوم الخميس، بوقوع حادث مروري مروع بمديرية الشعر، أدى الى وفاة وإصابة عدد من الاشخاص.

وأوضحت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن سيارة "لكزز" بعزلة الاملوك، مديرية الشعر، سقطت من علو شاهق، ما أدى الى وفاة شخصين واصابة آخر بجروح لكن حالته الصحية خطيرة.

واشارت المصادر الى أن المتوفين هم محمد نصر النجار و مصطفي محمود الغزالي، فيما لايزال عبدالله عبدالجليل الغزالي في حالة خطرة.

ونوهت المصادر بأن السيارة التي كانت تقلهم تدحرجت ثم سقطت من علو شاهق على نزلة عقبة روحان وتدحرجت ثم تقلبت باتجاه الوادي حتى وصلت الى قرية أتم و على متنها الثلاثة الاشخاص المذكورين.

جدير بالذكر أن حوادث مرورية مروعة حصدت عدد من الارواح في ذات المنعطف الخطير.

وتحصد الحوادث المرورية في اليمن بشكل يوم أرواح عشرات الضحايا في ظل إهمال صيانة الطرقات وتهور السائقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سقوط سيارة من علو شاهق بمحافظة إب يخلف قتلى ومصابين (أسماء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.