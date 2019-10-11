مناقشة تدخلات منظمة انترسوس في المجال الصحي بوادي حضرموت

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365 - سيئون

ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم ، مع منظمة انترسوس التدخلات التي ستقوم بها المنظمة في عدد من مديريات حضرموت الوادي والصحراء في المجال الصحي.



Advertisements

واستعرض اللقاء الذي ضم مديرة المشاريع بمنظمة انترسوس الدكتورة خليل فؤاد بامطرف و الدكتورة ابتهال العطا أوجه التدخلات الممكنة والتي ستسهم في تطوير القطاع الصحي من خلال رفد المرافق بالاحتياجات الضرورية ورفع مستوى القدرات لدى الكادر الطبي في تلك المرافق .

وأكد وكيل المحافظة استعداد قيادة السلطة المحلية على تقديم التسهيلات اللازمة لأنشطة المنظمة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.