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مناقشة تدخلات منظمة انترسوس في المجال الصحي بوادي حضرموت
الجمعة 11 أكتوبر 2019
الخليج 365 - سيئون
ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم ، مع منظمة انترسوس التدخلات التي ستقوم بها المنظمة في عدد من مديريات حضرموت الوادي والصحراء في المجال الصحي.
واستعرض اللقاء الذي ضم مديرة المشاريع بمنظمة انترسوس الدكتورة خليل فؤاد بامطرف و الدكتورة ابتهال العطا أوجه التدخلات الممكنة والتي ستسهم في تطوير القطاع الصحي من خلال رفد المرافق بالاحتياجات الضرورية ورفع مستوى القدرات لدى الكادر الطبي في تلك المرافق .
وأكد وكيل المحافظة استعداد قيادة السلطة المحلية على تقديم التسهيلات اللازمة لأنشطة المنظمة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
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