شكرا لبحثكم عن خبر مستشار محمد بن زايد: يتم وضع اللمسات الاخيرة لايقاف الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المحلل السياسي والاكاديمي الاماراتي ومستشار محمد بن زايد السابق الدكتور عبدالخالق عبدالله ان الحرب اليمن في طريقها للايقاف وقال عبدالله في تغريدة له الى متابعينه ابشركم انه يتم الان وضع اللمسات الاخيرة لايقاف الحرب في اليمن واثارت تغريدة عبدالله كثير من ردود الفعل حيث تمنى كثير من اليمنيين نهاية الحرب وعودة الاستقرار الى اليمن داعين الى ترك اليمنيين يحلون مشاكلهم ويبنون وطنهم الذي ينشدونه Advertisements

Abdulkhaleq Abdulla

@Abdulkhaleq_UAE

أبشركم انه يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة لوقف الحرب في اليمن.

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