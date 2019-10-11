شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يوجه تحذير هام لمواطني 15 محافظة يمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، الخميس، تحذير هام لمواطني خمسة عشر محافظة من الانهيارات الصخرية المتوقع حدوثها بسبب الامطار الرعدية خلال الساعات القادمة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، أطلع عليها"المشهد اليمني" بهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة.

ولفت المركز الى إنه يتوقع هطول الأمطار خلال فترتي الظهيرة والمساء على المرتفعات الجبلية لمحافظات تعز، إب، ذمار، ريمة، صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة.

وأضاف المركز أن الأمطار ستمتد شرقاً إلى أجزاء من محافظات البيضاء، أبين، شبوة، لحج، الضالع وإلى أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق المحاذية لها، متوقعاً أيضاً هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بأخذ الحيطة والحذر من العواصف الرعدية، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.

وحذر السائقين من الانزلاقات والانهيارات الصخرية في الطرقات الجبلية وأيضا من انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

وهطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظتي إب والمحويت بلغت كميتها في الاولى 15 ملم، وفي الثانية 0.2 ملم.