شكرا لبحثكم عن خبر ”بائعة المناديل” اليمنية الصوت النسائي من ”بائع الحب والماء”.. فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعيش الفتاة اليمنية نوال على بيع المناديل في شوارع صنعاء فالحرب التي عصفت باليمن جعلت اطفالها يكبرون بسرعة نوال تمر بين السيارات بائعة لمناديل كي تساعد اهلها في العيش في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اغلب اليمنيين ولان نوال تملك صوتا جميلا فمرورها بين السيارات يجعلها تدندن بصوتها الجميل كي تجذب الزبائن الى مناديلها ماجعل مشاهير يمنيين يقومون بنشر مقاطع فيديوهات لها وهي تغني في اليويتوب لتحظى بمشاهدات جميلة Advertisements كبار فناني اليمن قرروا دعم نوال فصلاح الاخفش قام بالغناء معها في فيديو كتشجيع لها مهتمون بالفن يرون في نوال الصوت النسائي لعمر بائع الماء الذي حظي بشهرة بعد نشر مقاطعه المنتشرة والتي شاركها نجوم كبار واشهرهم اصالة وحتى قناة البي بي سي لم تحظى نوال بشهرة عمر بائع الماء بعد ولكنها حتما تمر بنفس ظروفه وبنفس خامة صوته وقوته ولعله ياتي يوم ما لتصبح نوال فنانة اليمن الاولى اذا ماحصلت على دعم في بلد مزقته الحروب وجعلت اطفاله بائعين للماء والمناديل طالبين الرزق رغم ان مكانهم فوق مقاعد الدراسة

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