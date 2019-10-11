شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يستدعون عناصرهم بشكل طارئ في ظل تخوفهم من سقوط وشيك لمحافظة إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استدعت مليشيا الحوثي، اليوم الخميس، عناصرها منذ الصباح الباكر بعد توجيهاتها للمشرفين بقطع الإجازات والعودة فورا للجبهات، في وقت تعيش فيه قيادات المليشيا حالة من الرعب بعد انتصارات الضالع خوفا من سقوط وشيك لمحافظة إب.

وأوضحت مصادر محلية مقربة من القيادات الحوثية بمحافظة صنعاء ل" المشهد اليمني " أن إعلان حالة الطوارىء جاءت بعد انتصارات الضالع والتي تعتبرها المليشيا خط الدفاع الاول لمحافظة إب .

وأضافت المصادر أن قيادات حوثية قالت " لو سقطت الضالع بعدها محافظة إب " متخوفه من سيطرة الشرعية على أكبر مخزون بشري وخاصة في ظل الرفض المطلق لمواطني إب للحكم الكهنوتي السلالي .

ولفتت المصادر أن محافظات اب و ريمة وتعز باتت أكثر المحافظات التي تثير قلق الحوثيين في شمال اليمن وخاصة بعد تزايد أعداد المقاتلين المناوئين للحوثي من أبناء هذه المناطق .

ونوهت المصادر بأن بعض المقاتلين الحوثيين رفضوا العودة للجبهات بعد خصم المليشيا نصف الراتب الذي تدفعه للمقاتلين بعد خروجهم من الجبهات بعد اشتداد الأزمة المالية التي تعصف بالمليشيا في الآونة الاخيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يستدعون عناصرهم بشكل طارئ في ظل تخوفهم من سقوط وشيك لمحافظة إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.