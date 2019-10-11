شكرا لبحثكم عن خبر القبض على مهرب بحوزته كيلو حشيش في نقطة راس حويرة بطريق المكلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألقى أفراد نقطة رأس حويرة التابعة لمعسكر الأدواس، القبض على مهرب حشيش يدعى (ج . س . م . خ) .

وأكد مصدر أمني أنه تم القبض على المهرب أثناء توجهه إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، ضمن ركاب باص أجرة نوع هايس مساء الأربعاء، مشيرا إلى أنه كان بحوزته واحد كيلو من مادة الحشيش المخدر.

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وأضاف المصدر أنه تم إحالة المهرب وما ضبط بحوزته، إلى إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة حيال ذلك.

وأشار إلى أن النقاط المنتشرة بالمداخل الشرقية والغربية التابعة للنخبة الحضرمية يملكون من اليقظة العالية ما يمكنهم من تأدية واجبهم العسكري.