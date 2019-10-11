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يزيد بن سلمان - شبوة - ترامب يعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة باليمن

اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترمب مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة باليمن. Advertisements واكد ترمب، مقتل خبير صنع القنابل بالقاعدة ‎إبراهيم العسيري في عملية لمكافحة الإرهاب باليمن. وأشار الرئيس الأمريكي، الى ان عسيري قتل قبل عامين من اليوم.

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