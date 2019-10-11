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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست عدوة ولا صديقة ولا تقف مع الشرعية ولا مع الحوثي .دولة مسلمة توجه ضربة ساحقة احزنت كل اليمنيين داخل اليمن وخارجها (شاهد الفيديو الذي ابكي كل يمني) 2019/10/11 الساعة 06:22 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

أطاح المنتخب الأوزبكي بمنتخبنا الوطني بخماسية نظيفة عصر اليوم الخميس في مباراة جرت على استاد باختاكور المركزي في طشقند ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كاس العالم (قطر2022) وكأس آسيا (الصين2023).

وسجل المنتخب الأوزبكي أهدافه على مدى شوطي المباراة , حيث أحرز هدفين في الشوط الأول وثلاثية في الشوط الثاني .

ودخل منتخبنا الوطني المباراة بطموح كبير بحثاً عن إحداث المفاجأة ومواصلة تألقه في التصفيات، حيث وان الفوز في المباراة كان قد يهديه صدارة المجموعة في حالة تغلب السعودية على سنغافوره.

ولكن تفاجئ منتخبنا الوطني بصعوبة المباراة وقوة المنتخب الاوزبكي المعروف على مستوى القارة والذي كان يبحث عن التعويض بعد سقوطه المفاجئ في الجولة الأولى أمام فلسطين , واستطاع المنتخب الأوزبكي من الفوز بسهولة وبنتيجة عريضة تمثلت في خماسية نظيفة.

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