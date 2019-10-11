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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الثمن الباهظ الذي دفعه رجل ثري للاستمتاع بممارسة الرذيلة مع حسناء عربية ومتزوجة وبموافقة زوجها

2019/10/11 الساعة 06:01 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



اعترفت سيدة ثلاثينية مصريّة بارتكاب جريمة قتل صاحب مصنع بقرية “كرداسة” -أكبر قرى محافظة الجيزة- بمساعدة زوجها، بعدما استدرجته بحجة ممارسة الرذيلة معه مقابل مبلغ مالي.

وقالت المتهمة إنه عقب وصول المجنيّ عليه البالغ 66 عاماً إلى الشقة تخلصا منه هي وزوجها، واستوليا على مبلغ مالي وهواتفه المحمولة، ووضعا الجثة في سيارته “مرسيدس”، وتوجها بها إلى أسفل الطريق الدائري، وتركا الجثة في السيارة وفرا هاربين.

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ما جاء على لسان المتهمة الرئيسية، أكده الزوج “المتهم الثاني”، وأصدرت النيابة قرارا بإحالتهما للمحاكمة الجنائية، وتم إعادتهما في حراسة أمنية مشددة إلى محبسهما.

يُشار إلى أنه تم العثورعلى جثة المجني عليه مقتولاً داخل سيارته منذ قرابة 80 يوما.