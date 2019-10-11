شكرا لبحثكم عن خبر إعلامي سعودي يتحدث عن سبب تدخل التحالف العربي في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق إعلامي سعودي حول سبب تدخل التحالف العربي في اليمن بالقول: إن التحالف العربي تدخل في حرب اليمن لتخليصهم من الإحتلال الإيراني.

وقال الإعلامي السعودي منصور الخميس، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، رصدها المشهد اليمني: "عجبي لمن يرفضون تدخل التحالف في اليمن رغم أنه جاء لتخليص اليمن وشعبها من الاحتلال الإيراني ويقبلون بتدخل تركيا في الأرض العربية السورية ويجدون لذلك ألف مبرر".

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وأضاف" هم كشفوا أنفسهم إنهم في اليمن مع الاحتلال الإيراني وفي سوريا مع الاحتلال التركي ماذا تبقى من عروبة الأخوان.



منصور الخميس

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@MansourAlkhamis

عجبي لمن يرفضون تدخل التحالف في اليمن رغم انه جاء لتخليص اليمن وشعبها من الاحتلال الإيراني ويقبلون بتدخل تركيا في الأرض العربية السورية ويجدون لذلك ألف مبرر.

هم كشفوا أنفسهم انهم في اليمن مع الاحتلال الإيراني وفي سوريا مع الاحتلال التركي.. ماذا تبقى من عروبة الأخوان؟