شكرا لبحثكم عن خبر الإفراج عن خمسة من عناصر الحوثي في عملية تبادل بالساحل الغربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف رئيس لجنة شؤون الأسرى الحوثية عبد القادر المرتضى عن تحرير 5 أسرى من الحوثيين، في عملية تبادل عبر وساطة محلية في جبهة الساحل الغربي.

ولم يشير المرتضى إلى أي تفاصيل أخرى حول العملية.

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وتأتي العملية بعد أقل من اسبوع على إعلان القوات المشتركة في الساحل الغربي عملية تبادل بين أسير ومختطف.

هذا وقد أكد عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة العميد صادق دويد، أمس الأربعاء، إن عمليات الافراج التي تقوم بها جماعة الحوثي المسلحة " انقلاب على تفاهمات السويد".