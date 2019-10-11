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الإفراج عن خمسة من عناصر الحوثي في عملية تبادل بالساحل الغربي

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف رئيس لجنة شؤون الأسرى الحوثية عبد القادر المرتضى عن تحرير 5 أسرى من الحوثيين، في عملية تبادل عبر وساطة محلية في جبهة الساحل الغربي.

 

ولم يشير المرتضى إلى أي تفاصيل أخرى حول العملية.

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وتأتي العملية بعد أقل من اسبوع على إعلان القوات المشتركة في الساحل الغربي عملية تبادل بين أسير ومختطف.

 

هذا وقد أكد عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة العميد صادق دويد، أمس الأربعاء، إن عمليات الافراج التي تقوم بها جماعة الحوثي المسلحة " انقلاب على تفاهمات السويد".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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