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يزيد بن سلمان - شبوة - الخدمة المدنية تعلن يوم ”الإثنين” إجازة رسمية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الإثنين القادم إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة عيد الثورة الوطنية للجمهورية اليمنية 14 اكتوبر، وذلك استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.

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