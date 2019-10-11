شكرا لبحثكم عن خبر كلية الهندسة تتسسلم عدد من الأجهزة الالكترونية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسلمت كلية الهندسة بجامعة عدن صباح الموافق (7 أكتوبر2019م) عدداً من أجهزة الكمبيوتر والطابعات والمستلزمات إلألكترونية من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بإشراف من الهلال الأحمر الإماراتي تسلمها الدكتور/ محمد عقيل العطاس القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائبه لشؤون الطلاب.

وخلال عملية التسليم القى الدكتور / محمد عقيل العطاس كلمة شكر فيها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي لدعمها جامعة عدن بهده الأجهزة الألكترونية الحديثة .. مؤكداً بأن هذا الهبة ناتج عن عمق العلاقة الأخوية العريقة التي تربط دولة الإمارات بمدينة عدن .

ومضى يقول: أستلمنا اليوم المساعدات المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي وهي عبارة عن أجهزة كمبيوتر وطابعات ومستلزمات ألكترونية, وهذا شئ مألوف وليس بغريب على الهلال الأحمر الإماراتي الذي سبق أن قام بدعم فعاليات أسبوع الطالب الجامعي ..مؤكداً أن هذا البرنامج الخيري الذي دشن اليوم سيشمل عدداً من كليات الجامعة كلاً على حده.

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فيما القى الدكتور/ صالح مبارك عميد كلية الهندسة كلمة قال فيها: لقد تعودنا على مثل هذه الأعمال الخيرية والإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر التي لايمكن أن ننساها أو نتجاهلها ..مؤكداً أن هذا الدعم سيمنح الكلية قفزة نوعية في العمل الأكاديمي والإداري ..معبراً عن إمتنانه بإستلام هذه المساعدات التي من شأنها حل جزء من إحتياجات الكلية.

حضر التسليم الدكتور/ أبو بكر بارحيم مدير عام الإستشارات الهندسية والأخ/ محمد حسن أمين عام الجامعة والدكتور / محمد صالح عميد كلية الحقوق