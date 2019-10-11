مرتزقة العدوان يقدمون على قتل واغتصاب واختطاف أسرة في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

أقدم مرتزقة العدوان في محافظة الحديدة، الخميس، على ارتكاب جريمة وحشية وأخلاقية بحق أسرة مواطن في مديرية التحيتا بالحديدة.

وأفادت مصادر محلية عن تعرض أسرة مواطن لمحاولة اغتصاب من قبل عناصر المرتزق “طارق عفاش” التابعة للعدوان أثناء اقتحام منزل بعزلة المتينة بمديرية التحيتا.

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وأكدت المصادر مقتل رجل وإصابة امرأة واختطاف آخرين إثر مقاومتهم للاعتداء على إحدى قريباتهم من قبل مرتزقة طارق عفاش التابعة لقوى العدوان.

وأضافت أن مرتزقة المدعو طارق عفاش قاموا باعتقال عدد من أبناء عزلة المتينة بعد وقوفهم إلى جانب الأسرة المعتدى عليها بالتحيتا.

يذكر أن قوى الغزو والعدوان ارتكبت خلال الفترات الماضية عدة جرائم أخلاقية واغتصابات بحق الأسر في مناطق سيطرتها دون أي رادع من دين أو شرف، في امتهان واستهانة بالشرف والعرض التي لن يسمح بها المجتمع اليمني وسوف يكون له رد مشرف في الميدان.